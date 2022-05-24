اخبار الخليج – المستشفيات الحكومية: تقديم الرعاية اللازمة للمصابين إثر سقوط أجزاء من مبنى قيد الإنشاء بمنطقة مقابة

محمد بن مسعود - الدمام - تؤكّد المستشفيات الحكومية بأنه تمّ نقل 5 أشخاص لدائرة الحوادث والطوارئ بمجمع السلمانية الطبي عن طريق الإسعاف الوطني لتلقي العلاج، إثر إصابتهم في حادثة سقوط أجزاء من مبنى قيد الإنشاء في منطقة مقابة.

وتوضّح المستشفيات الحكومية، بأنه فور وصول المصابين إلى مجمع السلمانية الطبي تم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم، حيث تبيّن بأن الإصابات تقدّر بالبسيطة والمتوسطة، كما أنّ حالتهم مستقرة، منوهة بأنّ الفريق الطبي يعمل على تقديم الرعاية اللازمة لهم.