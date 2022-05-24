أمير جازان وبمتابعة نائبه يوجه بإطلاق ساعة التعداد بإمارة المنطقة والمحافظات والمراكز والجهات الحكومية غدًا

محمد بن مسعود - الدمام - وجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وبمتابعة سمو نائب أمير المنطقة ، بإطلاق ساعة التعداد بديوان الإمارة غدًا في تمام الساعة العاشرة صباحًا، وذلك لإتاحة الفرصة لموظفي وموظفات الإمارة والمحافظات والمراكز التابعة لها والجهات الحكومية بالمنطقة، المشاركة بإدخال بياناتهم عبر المنصة الرقمية الخاصة بتعداد السعودية 2022م.

ودعا سموه الجميع، للمساهمة في تحقيق أهداف التعداد الذي تدعم مخرجاته صناع القرار في عملية التخطيط ورسم السياسات والإستراتيجيات لدفع عجلة التنمية وتوفير وتطوير الخدمات وتحقيق الأهداف الطموحة لبرامج ومبادرات رؤية المملكة المستقبلية 2030.

وكان سمو أمير منطقة جازان، قد شارك في عملية العد الذاتي من خلال استكمال البيانات المطلوبة في التعداد عبر الرابط الإلكتروني الخاص بموقع الهيئة العامة للإحصاء.

وحث بهذه المناسبة، المواطنين والمقيمين، على التعاون مع الهيئة العامة للإحصاء وكوادرها الميدانية، والحرص على تقديم المعلومات الدقيقة والكاملة خلال التعداد.