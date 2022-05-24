أمير تبوك يستقبل معالي رئيس جامعة تبوك ومدراء المراكز والكراسي البحثية بالجامعة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_تبوك

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز امير منطقة تبوك بمكتب سموه بالإمارة اليوم معالي رئيس جامعة تبوك الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي وعدد من المسؤولين ومدراء و نواب المراكز و الكراسي البحثية بالجامعة وفي بداية اللقاء رحب سموه بالجميع واطلع سموه على تقرير عن انجازات الجامعة البحثية متضمناً انجازات كرسي الأمير فهد بن سلطان لدارسة قضايا الشباب و تنميتهم و كرسي الأمير فهد بن سلطان للأبحاث الطبية و الحيوية و كذلك مركز شبكات الاستشعار و الأنظمة الخلوية و مركز الطاقة المتجددة و كفاءة الطاقة و مركز الذكاء الصناعي والروبوت

كما اشتمل التقرير على ترتيب جامعة تبوك في تصنيف (التايمز) لأفضل الجامعات العالمية في عام 2022، حيث حلت الجامعة في الترتيب السادس محلياً وضمن أفضل 500 جامعة عالمياً. كما تقدّمت جامعة تبوك في تصنيف (التايمز) لأفضل الجامعات الناشئة في العالم التي لم يتجاوز عمرها 50 عاماً، حيث دخلت في قائمة التصنيف عام 2022م، بالترتيب (الثالث) محليا و 134 عالمياً.

كما اطلع سموه على تقرير عن برنامج تعزيز الشخصية الوطنية ‏واشاد سموه بجهود معالي رئيس جامعة تبوك والقائمين على الكراسي البحثية والعلمية بالجامعة ورعايتهم و تبنيهم الكراسي البحثية والعلمية لتتم الاستفادة منها ليس فقط لأبناء وبنات المنطقة فقط بل أبناء وبنات الوطن . مثنينا سموه على الجهود العلمية والبحثية التي تبذلها جامعة تبوك ومشاركتها في المحافل القارية والدولية . منوها سموه بدعم ورعاية واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسموولي عهده حفظهم الله للتعليم ومراكز الأبحاث في كافة المجالات لتقديم كل ما يسهم في بناء الوطن وتنمية الإنسان

و في نهاية اللقاء أعرب معالي رئيس الجامعة عن شكره و تقديره لسمو أمير منطقة تبوك لدعمه المستمر لجامعة تبوك و منسوبيها و طلابها وطالباتها.