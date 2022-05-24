وأضافت عبر حسابها في "تويتر": "كُل من أفشى من موظفي الإحصاءات العامة أو مندوبي الإحصاء بياناً من البيانات التي تتناولها كشوف الإحصاء، أو سراً من أسرار الصناعة أو التجارة، أو غير ذلك من أساليب العمل التي يكون قد اطلع عليها بحكم عمله يُعاقب بالحبس مدة تصل إلى ثلاثة أشهر، وغرامة تصل إلى ألف ريال".
كانت هذه تفاصيل خبر السجن والغرامة لموظف الإحصاء مفشي البيانات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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