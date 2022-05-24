اخبار الخليج – رئيسة مجلس النواب تُبارك بالذكرى الحادية والأربعين لتأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية

محمد بن مسعود - الدمام - بعثت معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب، برقية تهنئة إلى معالي الدكتور نايف فلاح الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بمناسبة الذكرى الحادية والأربعين لتأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأكدت معالي رئيسة مجلس النواب متانة الروابط التاريخية الراسخة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وما تشهده دول المجلس من تعاون وثيق وتنسيق مشترك لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار في المجالات كافة، مشيدة بالعلاقات البرلمانية المتميزة بين دول مجلسي التعاون الخليجي.

وأعربت معالي رئيسة مجلس النواب عن خالص التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الرفيعة ، داعية المولى عز وجل أن يعيدها على أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعلى الشعب الخليجي بالمزيد من التقدم والنجاح.