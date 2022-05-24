اخبار الخليج – مدير عام أكاديمية محمد بن مبارك للدراسات الدبلوماسية تبحث التعاون مع السعودية

محمد بن مسعود - الدمام - أكدت سعادة الدكتورة الشيخة منيرة بنت خليفة آل خليفة، مدير عام أكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية، حرص وزارة الخارجية على تعزيز التعاون الدبلوماسي وتبادل الخبرات الأكاديمية والعلمية والبحثية مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، بما يواكب مسيرة الشراكة الأخوية التاريخية الوطيدة والمتميزة بين البلدين الشقيقين.

وأعربت سعادتها، لدى اجتماعها اليوم، مع سعادة الدكتور عادل بن سعد العمراني، مدير معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية، بمقر المعهد في الرياض، عن اعتزازها بحرص البلدين على متابعة تنفيذ مبادرات وتوصيات لجنة التعاون السياسي والدبلوماسي التابعة لمجلس التنسيق السعودي البحريني، وخاصة ما يتعلق بتنظيم دورات مشتركة لإعداد وتأهيل الكوادر الدبلوماسية الشابة.

من جانبه، أكد مدير معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية اهتمام المعهد بمواصلة التعاون والتنسيق مع الأكاديمية في دعم وتطوير الكوادر البشرية المتخصصة في المجال الدبلوماسي، والعمل على تنفيذ العديد من البرامج التطويرية والتأهيلية المقترحة خلال الفترة المقبلة وفق خطة عمل وبرامج مشتركة، بما يدعم أهداف وزارتي خارجية البلدين الشقيقين.