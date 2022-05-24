الدفاع المدني يحذر من رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار في هذه المناطق

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض نبَّهت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، إلى نشاط في الرياح السطحية على منطقتي مكة المكرمة والرياض. وذلك وفق ما ورد من المركز الوطني للأرصاد.

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