اخبار دوليه – مجلس الوزراء السعودي يؤكد اهتمام المملكة بتوفير الظروف الداعمة لتطلعات الشعوب في الحصول على مستقبل مشرق

محمد بن مسعود - الدمام - جدّد مجلس الوزراء السعودي في جلسته اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود،عاهل المملكة العربية السعودية تأكيد المملكة على إيلاء سياستها الخارجية أهمية قصوى لتوفير الظروف الداعمة للتنمية والمحققة لتطلعات الشعوب في الحصول على مستقبل مشرق سواءً في الشرق الأوسط أو في العالم أجمع.

وأشار المجلس، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، إلى مبادرات السعودية النوعية في مواجهة التحديات البيئية وجهودها الإنسانية في دعم الدول النامية والأكثر حاجة لتعزيز أمنها الغذائي والحد من الجوع والفقر.

وأوضح وزير الإعلام السعودي المكلّف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أن المجلس تطرق إلى اجتماع لجنة التخطيط الاستراتيجي المشترك بين وزارتي الدفاع في المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، ونتائج الدورة الثالثة للجنة المشاورات السياسية السعودية – الجزائرية، وما اشتملتا عليه من توافق حيال تعزيز أواصر التعاون والتنسيق في كل ما من شأنه إرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وأشار إلى أن المجلس تناول عددًا من التقارير عن مؤشرات الاقتصاد الوطني ونتائج الميزانية العامة للدولة وأداء الأجهزة العامة خلال الربع الأول من السنة المالية 2022، مجدداً العزم على الاستمرار في تنفيذ المبادرات والإصلاحات الاقتصادية؛ لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.