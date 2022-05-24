اخبار الرياضه السعوديه محامي فهد المولد: الدواء صُرِفَ من الطبيب المعالج للاعب

محمد بن مسعود - الدمام - أكد لـ«عكاظ» مصدر مقرب من النجم الدولي فهد المولد أنه جارٍ العمل على تجهيز ملف متكامل من قبل محامي اللاعب؛ من أجل الاستئناف ضد القرار الصادر من قبل لجنة الرقابة على المنشطات بإيقافه 18 شهراً لدى مركز التحكيم الرياضي، إذ تبقى 10 أيام على أحقية المولد بالاستئناف على قرار إيقافه.

ويعول محامي اللاعب على التقارير الطبية التي تدعم موقف اللاعب، حيث تم صرف الدواء من الطبيب المعالج له.

وكان المولد قد تواجد مع الأخضر السعودي خلال مرحلة تصفيات كأس العالم 2022 وساهم مع زملائه في تأهل منتخبنا الوطني لمونديال قطر القادم.

وخاض المولد الموسم الحالي مع فريق الاتحاد 22 مباراة في بطولتي دوري المحترفين السعودي، وكأس خادم الحرمين الشريفين، وأحرز خلالها ثلاثة أهداف وصنع مثلها.

يذكر أن المولد يبلغ من العمر 27 عاماً، وبدأ بتمثيل النمور (اتحاد جدة) منذ عام 2011 وحقّق معهُ لقبي كأس خادم الحرمين الشريفين عام 2013 وكأس ولي العهد عام 2017، وفي عام 2018 تمت إعارته لنادي ليفانتي الإسباني.