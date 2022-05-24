اخبار الخليج – وزير العدل يستقبل رئيس جمعية المحامين البحرينية

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، المحامي حسن أحمد بديوي رئيس جمعية المحامين البحرينية، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية.

وجرى خلال اللقاء بحث عددًا من الموضوعات في مجال التطوير العدلي، منوهًا بما يقدمه السادة المحامون من مقترحات في إطار الإهتمام المشترك الهادف إلى دعم مهنة المحاماة وتعزيز فعالية الإجراءات لأداء عملهم.

وأكد معالي وزير العدل أن تطوير العمل القانوني المستمر يُشكل أحد أهم متطلبات دعم مسيرة العدالة وتكريس مبادئ حكم القانون.