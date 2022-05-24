اخبار الخليج – قائد خفر السواحل يستقبل قائد قوة الواجب المختلطة 151 بمناسبة تعينه

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل العميد جاسم محمد الغتم قائد خفر السواحل ، صباح اليوم العميد أحمد حسين قائد قوة الواجب المختلطة 151بمناسبة تعينه.

وفي مستهل اللقاء، رحب قائد خفر السواحل بقائد قوة الواجب البحرية المختلطة ، مشيداً بالتعاون والتنسيق بين الطرفين ، في إطار العمل على تعزيز الأمن وحماية السلامة البحرية وتبادل التجارب والخبرات، متمنيا له التوفيق في اداء مهامه.

من جانبه ، أشاد العميد أحمد حسين بجهود مملكة البحرين وجهود وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم وحماية السلامة البحرية ، متمنياً لقيادة خفر السواحل المزيد من التقدم والنجاح.