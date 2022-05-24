شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان يكشف لـ ”الخليج 365” موضوعات الدورة الـ 19 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - حماية وتعزيز حقوق الإنسان

- وضع أواصر وتبادل الخبرات بين الدول

أوضح عضو ونائب رئيس الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الانسان د. سعيد الغفلي ان الدورة الـ 19 للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، ستركز على دور المؤسسات الوطنية في حماية وتعزيز حقوق الإنسان وستعمل على وضع أواصر وتبادل الخبرات بين الدول.

وبين في تصريحات خاصة لـ"اليوم" أن المؤسسات الوطنية يقع عليها مسؤولية التنفيذ على المستوى الداخلي وباستطاعتها التعاون مع الهيئة بإيصال صوت الهيئة وملاحظاتها وأفكارها واقتراحاتها، وتطبيقها على أرض الواقع وذلك للرقي ورفع مستوى حقوق الإنسان في دول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي، مؤكدا ً أن حضور المؤسسات الوطنية يدل على الاهتمام والذي سينعكس بشكل إيجابي في المرحلة القادمة.