شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «حقوق الإنسان» بالإمارات لـ ”الخليج 365”: التعاون مع المملكة له أهمية كبيرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - نعزز أفضل الممارسات الحقوقية المختلفة

- تحقيق أقصى مجالات التعاون

قال رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة الإمارات، مقصود كروز إن المشاركة في دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لها العديد من الإيجابيات والأهداف البناءة، مبيناً أن التعاون بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية في المجال الحقوقي والتي تعد من الدرجة العالية من الأهمية، وهناك المزيد من التطلعات بين البلدين في كافة الملفات الحقوقية.

وبين كروز، في حديث مع "اليوم" أن المشاركة الإماراتية خلال الورشة تأتي امتداداً للرؤية التي وضعتها الهيئة لنفسها فيما يتعلق بمد الجسور التواصل، وكذلك فيما يتعلق بتبادل الخبرات والأفكار مع كافة الدول وبذلك نستطيع ان نعزز أفضل الممارسات الحقوقية المختلفة وتحقيق أقصى مجالات التعاون والتي تعد في صلب رؤية الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان.