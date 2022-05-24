شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح استخراج 27 حبة مغناطيسية من بطن طفلة بـ «ولادة حفر الباطن» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكّن الفريق الجراحي للأطفال بمستشفى الولادة والأطفال بحفر الباطن من إنقاذ طفلة كانت تعاني من الآم في البطن وقيء مستمر لأكثر من أسبوعين، حيث تبين بعد إجراء الفحوصات والأشعة السينية وجود 27 حبة مغناطيسية من "مكونات لعبة" في الجهاز الهضمي مما تسببت في حدوث أكثر من 8 ثقوب في جدار الأمعاء.

وباشر الفريق الطبي على الفور, إجراء تدخل جراحي دقيق من خلال عمل ثقوب صغيرة في جدار البطن واستخراج 27 حبة مغناطيسية وخياطة الثقوب المعوية، وتكلّلت العملية بالنجاح ولله الحمد, حيث استغرقت 3 ساعات ونصف مع متابعة حالة الطفلة حتى تماثلت للشفاء وغادرت المستشفى وهي تتمتع بصحة جيدة بفضل الله.