شكرا لقرائتكم خبر عن إتلاف 690 كجم من الأسماك الفاسدة بجدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت أمانة محافظة جدة حملاتها في رصد المخالفات المتعلقة بالصحة العامة حيث جرى إتلاف 690 كجم من الأسماك الفاسدة ومجهولة المصدر.

وجاء ذلك بعد رصد أحد المواقع المخالفة بنطاق المليساء استُخدِم لتخزين وتجفيف وتغليف أسماك غير صالحة للاستخدام الآدمي.

وأوضح رئيس بلدية المليساء الفرعية، مهدي عبد الله اليامي أن الفرق الرقابية تمكنت من ضبط موقع مخالف لا يحمل ترخيصاً عبارة عن "حوش" مسور يستخدم لتخزين الأسماك بطرق غير نظامية أو صحية، حيث جرى اتخاذ اللازم حياله من مصادرة وإتلاف للأسماك وإغلاق الموقع.

وأكد اليامي أن البلدية ستواصل أعمالها لتحسين الخدمات المقدمة للسكان ومنع المخالفات.