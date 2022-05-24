التشكيليين السودانيين بالبحرين يقيمون معرضهم الفني الأول بالنادي السوداني

محمد بن مسعود - الدمام - تقيم مجموعة الفنانيين التشكيليين السودانيين بمملكة البحرين (المعرض الفني الأول) ابتداء من الثلاثاء 24 مايو إلى الخميس 2 يونيو المقبل، بالنادي السوداني بمنطقة الزنج من الساعة السابعة إلى التاسعة مساءا، ويأتي اقامة هذا المعرض في اطار اسهامات التشكيليين في التعريف بانماط الفنون الإبداعية السودانية المستمدة من ثقافة وتأريخ وتقاليد الشعب السوداني في أقاليمه الجغرافية المختلفة.

وقال الاعلامي بالجالية السودانية الزميل خالد ابواحمد « أن المعرض الفني الأول هو باكورة المعارض الفنية التشكيلية التي يحتضنها النادي السوداني بمملكة البحرين في شكلها الجماعي المتنوع الثراء الذي يعكس في الحقيقة جمال البيئة السودانية في كل مختلف أرجاء البلاد، وهو ما يشير إلى أهمية زيارة المواطنين والمقيمين في البحرين إلى هذا المعرض بهدف التعرف على جزء بسيط لمكامن الأبداع لدى الشخصية السودانية».

وأوضح « أن ما يثير الاستغراب والتساؤلات في هذا المعرض هو أن الفنانين التشكيليين المشاركين فيه هم كفاءات على قدر كبير من الأهمية وخُبراء في مجالات عديدة أكاديمية وبحثية وعلمية وإدارية، ومبدعين في مجالات مختلفة ذات علاقة بالفنون، الأمر الذي يحفز على زيارة المعرض ولقاء المشاركين فيه والوقوف على تجاربهم الشخصية في مجالات الفنون ومشاركاتهم الفنية في الكثير من المعارض سواء على مستوى البحرين والسودان ودول العالم».

يذكر أن الفنانيين المشاركين في المعرض الفني الأول هم ( منى الروبي دكتوراة فخرية في الفن والثقافة، عملت لخمسة وعشرون عاما في مدارس وطنية و معتمدة دوليا وعملت كمنسقة ضمن مدارس اليونسكو، ود. عبدالهادي عبدالوهاب محمد استاذ العلاقات المائية وادارة مياه الري، استاذ كرسي السلطان قابوس للاستزراع الصحراوي بجامعة الخليج العربي، الأستاذ عمر محمد المكي عثمان بكلاريوس التربية قسم الفنون الجميلة والتطبيقية جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا أستاذ التربية الفنية بمدارس الإيمان الخاصة بمملكة البحرين، والدكتور نادر عبد الحميد محمد موسى استاذ البيئة ونظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بُعد جامعة الخليج العربي، والأستاذ محمد حسن محمد ماجستير في إدارة الأعمال تخصص إدارة مستشفيات بالمملكة العربية السعودية، الأستاذ المصمم محمد مختار محمد التصميم الإيضاحي كلية الفنون الجميلة والتطبيقية جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا).