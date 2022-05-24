اخبار الخليج – «البحرين والكويت» يسلم دعمًا ماليًا لجمعية الصحفيين البحرينية

ثمن السيد فواز احمد سليمان المدير التنفيذي لجمعية الصحفيين البحرينية دور الصحافة في المجتمع ونشر الوعي والثقافة والمعرفة، كما أشاد بالجهود التي يبذلها مجلس إدارة جمعية الصحفيين االبحرينية برئاسة الأستاذ عيسى الشايجي رئيس مجلس الإدارة وسعيها لتطوير برامجها وأنشطتها من خلال ورشات العمل والدورات التدريبية التي تقيمها لتطوير أداء الصحفيين.

جاء ذلك خلال استقبال السيدة زين الزياني مدير العلاقات العامة والتسويق ببنك البحرين والكويت للمدير التنفيذي لجمعية الصحفيين البحرينية السيد فواز أحمد سليمان، حيث قدم البنك دعما ماليا سخيا كمساهمة لإنجاح مشاريع وفعاليات الجمعية وتحقيق أهدافها، ووذلك انطلاقا من توجيهات الإدارة العليا للبنك ممثلة بالرئيس التنفيذي السيد عبدالرحمن سيف الموجهة لدعم المؤسسات الثقافية في المجتمع.

وبهذه المناسبة أشاد السيد فواز أحمد سليمان بحرص بنك البحرين والكويت على دعم الجهات الإعلامية لما لها من دور مهم وبارز في دعم مسيرة النهضة الحالية التي تشهدها مملكة البحرين، وباعتبار البنك واحداً من كبرى المؤسسات المالية في المملكة، حيث يقدم البنك العديد من المساهمات المساندة منه لمختلف القضايا الإنسانية والاجتماعية، ويقوم بدعم الكثير من المؤسسات بما فيها الأندية والصناديق الخيرية ومختلف الجهات الاجتماعية في مبادرة منه لتحقيق هدف الوصول لرؤية مستقبل ومجتمع أكثر إشراقاً في مملكة البحرين.

وبالنيابة عن جمعية الصحفيين البحرينية عبر المدير التنفيذي عن بالغ شكره وتقديره لبنك البحرين والكويت لمبادرته الكريمة بتقديم الدعم المالي للجمعية لتحقيق الأهداف التي تصبوا إليها لتطوير البرامج التدريبية التي تقدمها الجمعية للصحفيين كجمعية مهنية والتعاون الثلاثي المثمر مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية.