شاهد.. تطاير مبالغ ضخمة من سيارة على طريق سريع في أبوظبي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات شهد طريق عام في أبوظبي، تطاير للأموال في الهواء من إحدى السيارات. وأظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، توقف العشرات من السائقين على الطريق السريع، بعد رؤيتهم الآلاف من الأموال تتطاير فى الهواء وتسقط على الطريق. وأبان الفيديو، ترجل المواطنين من سياراتهم لجمع الأموال التي تطايرت على الطريق. وأوضح أحد المتابعين، أن مليون ونصف من الأموال تطايرت من إحدى السيارات أثناء سيرها على الطريق السريع ، ولم يتم الكشف لأي جهة تتبع هذه الأموال.

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