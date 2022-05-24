وزير الخارجية الأمير “فيصل بن فرحان” يُعلق على المحادثات مع إيران

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق- فريق التحرير:
قال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، إن المحادثات مع إيران حققت بعض التقدم لكن ليس بشكل كاف.
وأكد في تصريحات له اليوم الثلاثاء، أن أيادي السعودية ممدودة لإيران.
وعن انتخابات لبنان، أوضح أنها قد تكون خطوة إيجابية لكن من السابق لأوانه قول ذلك.
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