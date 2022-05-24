اخبار دوليه – وزير الخارجية السعودي: حققنا بعض التقدم مع إيران لكن ليس بشكل كاف

محمد بن مسعود - الدمام - قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان اليوم الثلاثاء بأنه على إيران أن تبني الثقة من أجل التعاون المستقبلي مشيرا إلى تحقيق بعض التقدم في المحادثات مع إيران لكن ليس بشكل كاف.

وأضاف وزير الخارجية السعودي خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس 2022» في سويسرا بأنه على اللبنانيين أن يقوموا بإصلاحات لاستعادة حكم الدولة.. مضيفا بأن التغيير وموضوع حزب الله بيد اللبنانيين». المصدر: العربية

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