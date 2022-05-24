شكرا لقرائتكم خبر عن أمام خادم الحرمين .. نائب أمير منطقة الحدود الشمالية يؤدي القسم عاجل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تشرف بأداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في قصر السلام بجدة اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز، عقب صدور الأمر الملكي بتعيينه نائباً لأمير منطقة الحدود الشمالية، قائلاً :( أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني، ثم لمليكي وبلادي، وأن لا أبوحَ بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أُؤدّيَ أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص والعدل) .

حضر أداء القسم، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.