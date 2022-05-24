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وزير الخارجية يوضّح معلومات هامة حول شائعات زيارة «بايدن» للمملكة

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الدمام - شريف احمد - قال سمو وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، خلال جلسة حوارية بعنوان "هيكلة أمنية جديدة في الشرق الأوسط" في منتدى دافوس 2022، إنهم لا ينظرون للشائعات حول زيارة الرئيس الأميركي "بايدن" للمملكة.

وأشار: "إذا كان هناك زيارة سيعلن عنها من خلال الوسائل الرسمية"، فيما أكد على صعيد آخر أن دول مجلس التعاون حريصة على أمن الطاقة.

وذكر أن لدى المملكة رؤية 2030 وهي رؤية واسعة النطاق للغاية، في تجديد الاقتصاد والتطلع إلى المستقبل.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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