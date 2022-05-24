شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يوضّح معلومات هامة حول شائعات زيارة «بايدن» للمملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال سمو وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، خلال جلسة حوارية بعنوان "هيكلة أمنية جديدة في الشرق الأوسط" في منتدى دافوس 2022، إنهم لا ينظرون للشائعات حول زيارة الرئيس الأميركي "بايدن" للمملكة.

وأشار: "إذا كان هناك زيارة سيعلن عنها من خلال الوسائل الرسمية"، فيما أكد على صعيد آخر أن دول مجلس التعاون حريصة على أمن الطاقة.

وذكر أن لدى المملكة رؤية 2030 وهي رؤية واسعة النطاق للغاية، في تجديد الاقتصاد والتطلع إلى المستقبل.