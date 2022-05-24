شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر لـ ”الخليج 365”: تطبيق تحصيل مخالفات الاحترازات بالإجراءات المرورية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف مصدر لـ"اليوم" عن صدور قرار بتطبيق تحصيل غرامات مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهـة فيروس كورونا ، الإجراءات النظامية المقررة في شأن تحصيل غرامات المخالفات المرورية، وذلك بما يتفق مع طبيعة مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وأشار إلى أن وزير المالية، له التنسيق في ذلك مع من يراه من الجهات الحكومية والعامة، بوضع الأحكام والإجراءات التفصيلية للمخالفات.

وبين أن مجلس الوزراء أقر أن يطبق على تحصيل غرامات مخالفات الإجراءات الاحترازيـة والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، الإجراءات النظامية المقررة في شأن تحصيل غرامـات المخالفات المرورية، وذلك بما يتفق مع طبيعة مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضح أنه بعد تطبيق هذا القرار لن يتمكن المخالف من إصدار أو تجديد جواز السفر، أو تسجيل المركبات وتجديدها، أو تفويض سائق للمركبات التي يملكها، وكذلك إصدار أو تجديد رخصة القيادة، وكذلك استقدام العمالة إلا بعد سداد المخالفات.