محمد بن مسعود - الدمام - نبّه المركز الوطني للأرصاد من الأتربة المثارة التي يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وارتفاع الأمواج وشبه انعدام في الرؤية على عدد من المحافظات والمراكز بالشرقية.
وأوضح أن الحالة تشمل الأحساء، حرض، خريص، الخبر، الظهران، الدمام، القطيف، بقيق، رأس تنورة، العديد، سلوى، لافتا إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.
كانت هذه تفاصيل خبر تنبيه من “الأرصاد” لسكان المنطقة الشرقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.