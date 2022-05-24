تنبيه من “الأرصاد” لسكان المنطقة الشرقية

محمد بن مسعود - الدمام - نبّه المركز الوطني للأرصاد من الأتربة المثارة التي يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وارتفاع الأمواج وشبه انعدام في الرؤية على عدد من المحافظات والمراكز بالشرقية.

وأوضح أن الحالة تشمل الأحساء، حرض، خريص، الخبر، الظهران، الدمام، القطيف، بقيق، رأس تنورة، العديد، سلوى، لافتا إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.