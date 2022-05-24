اخبار الخليج – بدء هدم مبنى سينما سار.. وإنشاء مبنى استثماري

محمد بن مسعود - الدمام - بدأت الجرّافات في هدم مبنى سينما سار، وهو المبنى الذي كان يحتضن إحدى قاعات السينما ذات الشعبية الكبيرة في بداية الألفية وحتى إغلاقها في نوفمبر 2019.

وتمّ افتتاح المبنى في عام 2000 وتشغيله من قبل شركة البحرين للسينما «سينيكو»، واستمرّ لحوالي 20 عامًا، ويتميّز المبنى بتصميم جميل، جعله معلمًا معماريًا مميزًا في منطقة سار.

وتفاعل عدد كبير من البحرينيين والخليجيين في وسائل التواصل الاجتماعي في اليوم الذي تمّ فيه إخلاء المبنى قبل أكثر من سنتين، حيث عبّروا عن مشاعرهم تجاه المكان الذي يحتضن الكثير من ذكرياتهم الجميلة.

وقالت مصادر للأيام أنه من المزمع إنشاء مشروع استثماري في مكان المبنى.