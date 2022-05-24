اخبار الخليج – رئيسة مجلس النواب تهنىء بذكرى استقلال المملكة الأردنية الهاشمية

محمد بن مسعود - الدمام - بعثت معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب، برقية تهنئة إلى معالي السيد عبدالكريم فيصل الدغمي رئيس مجلس النواب الأردني، وإلى دولة السيد فيصل عاكف الفايز رئيس مجلس الأعيان بمناسبة ذكرى عيد استقلال المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.

وأعربت رئيسة مجلس النواب عن خالص تهانيها وتبريكاتها بهذه المناسبة، داعيةً المولى عز وجل ان ينعم على المملكة الاردنية الهاشمية بمزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة، ومشيدةً معاليها بعمق العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين ، مؤكدة معاليها حرص مجلس النواب على تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين وتنسيق المواقف على كافة الأصعدة.

كما وبعثت معاليها برقية مماثلة إلى سعادة السيد رامي وريكات العدوان سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى مملكة البحرين.