اخبار الخليج – رئيسة مجلس النواب: دعم نيابي لتعزيز التبادل التجاري مع أذربيجان

محمد بن مسعود - الدمام - أشادت معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب بالعلاقات التاريخية بين مملكة البحرين وجمهورية اذربيجان الصديقة في ظل المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه .

ومثمنة معاليها ما يجمع بين البلدين الصديقين من قواسم مشتركة وعادات وتقاليد وثقافات متقاربة من شأنها أن تدفع بالعلاقات نحو آفاق أرحب، وبما يعزز من مستوى التبادل الاقتصادي والتجاري والاستثماري تحقيقا لمصلحة البلدين الشعبين الصديقين .

جاء ذلك خلال استقبال معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب صباح اليوم في مكتبها ، سعادة السفير شاهين عبداللاييف سفير جمهورية أذربيجان لدى مملكة البحرين المقيم في الرياض ، وبحضور سعادة النائب محمد إبراهيم السيسي البوعينين رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني ، حيث تم مناقشة سبل دعم وتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين في كافة المجالات ولا سيما على الصعيد البرلماني وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية .

وأكدت معالي رئيسة مجلس النواب حرص السلطة التشريعية لتقديم كل الدعم لتعزيز العلاقات وتقويتها في كافة المجالات بين مملكة البحرين وجمهورية أذربيجان الصديقة ، ومنوهة معاليها استعداد الطرفين لتفعيل الاتفاقيات الموقعة بينهما ، وفتح مجالات أخرى أرحب من التعاون الشامل في كافة المجالات .

من جانبه ، أعرب سعادة السفير شاهين عبد اللاييف سفير جمهورية أذربيجان لدى مملكة البحرين المقيم في الرياض عن تطلع بلاده إلى مزيد من التعاون والتنسيق مع مملكة البحرين الصديقة ، مثمنا الدور الريادي للمملكة في تحقيق الاستقرار بالمنطقة ، وحضورها اللافت في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية .

وأشاد سعادة السفير شاهين عبد اللاييف بالخطوات الإصلاحية والتجربة الديمقراطية والبرلمانية والجهود التنموية الكبيرة التي تشهدها مملكة البحرين ، منوهاً إلى العديد من الفرص الاستثمارية بين البلدين الصديقين ، ولاسيما في مجالات الأغذية والزراعة وقطاع البتروكيماويات.