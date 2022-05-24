اخبار الخليج – تزامنًا مع ما تشهده البحرين من فعاليات كبرى.. هيئة السياحة تطلق جولات سياحية ترفيهية في سوق المنامة

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت هيئة البحرين للسياحة والمعارض عزمها إطلاق جولات سياحية في سوق المنامة، توفر للسياح والزوار وحتى المواطنين والمقيمين فرصة إعادة استكشاف منطقة السوق بما تضمه من معالم تاريخية وتراثية ودينية تروي جانباً ثرياً من تاريخ البحرين عبر العصور.

وأكدت الهيئة أنها ستحرص على توفير كل ما يلزم لضمان نجاح هذه الجولات السياحية، بما في ذلك توفير مرشد سياحي مرخص وخبير لمرافقة الزوار خلال هذه الجولات السياحية يواكب سير الجولة نحو الوجهات والمعالم المستهدفة والتركيز على الجذب السياحي من ناحية تنوع الأطعمة والبضائع بالسوق. وأوضحت هيئة السياحة أن هذه الجولات السياحية ستنطلق من منطقة باب البحرين بتاريخ 26 مايو2022، وستقام يومي السبت والأربعاء من كل أسبوع، ويمكن الحجز بسهولة من خلال موقع الهيئة على شبكة الإنترنت.

الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة د. ناصر قائدي أوضح أن هذه الجولات السياحية في سوق المنامة تستهدف الزوار والسياح الذين يضعون عادة الأسواق القديمة والأماكن التراثية في مقدمة اهتماماتهم، ويحرصون على تمضية أطول وقت فيها، وتوثيق رحلتهم من خلالها عبر الصور والتسوق وغيرها، وأشار إلى أن هيئة السياحة ستعمل من خلال تنظيم هذه الجولات على منحهم تجربة ثرية لا تنسى، وتعريفهم بتاريخ هذا السوق والذي يمثل رمزا للتآخي والتعايش المشترك.

وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة السياحة أن إطلاق تلك الجولات السياحية بهذا التنظيم والترويج والزخم غير المسبوق وبالتعاون مع «حكاية المنامة» يؤكد العديد من الأمور، من بينها أن هيئة السياحة تضع مسألة إحياء وتطور سوق المنامة وتنشيطه سياحياً وتجارياً في صلب اهتماماتها، إضافة إلى أن هذه الجولات تأتي ضمن برنامج فعاليات حافل تواصل الهيئة الإعلان عن تفاصيله وفعالياته تباعا، بما يجعل العام 2022 استثنائيا بالنسبة للقطاع السياحي البحريني على جميع المقاييس.