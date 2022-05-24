اخبار الخليج – الشيخة رنا بنت عيسى تجتمع مع البروفيسور ماري ستياسني نائبة رئيس جامعة لندن

محمد بن مسعود - الدمام - اجتمعت سعادة د. الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة الأمين العام لمجلس التعليم العالي نائب رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي والوفد المرافق لها بالبروفيسور ماري ستياسني نائبة رئيس جامعة لندن، والسيدة كيت دوبني مديرة مجموعة الوظائف والسيد مايك وينتر مدير الشؤون الدولية وعدد من المسؤولين بجامعة لندن وذلك خلال زيارتها للعاصمة البريطانية لندن للمشاركة في اعمال المنتدى العالمي للتعليم.
حيث رحبت البروفيسور ماري ستياسني، بالدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة والوفد المرافق، معربة عن اعتزازها لما يشهده التعاون في مجال التعليم العالي بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة بما يدعم المسيرة التعليمية وتطوير وتنمية التعاون التعليمي والبحثي والذي يصب في صالح تحقيق التطلعات المشترك.
من جانبها، أعربت الأمين العام عن شكرها وتقديرها لنائبة رئيس جامعة لندن والمسؤولين بالجامعة، مؤكدة حرص مجلس التعليم العالي على الارتقاء بكل سبل تعزيز التعاون والعمل المشترك بين مؤسسات التعليم العالي بمملكة البحرين وجامعة لندن بالمملكة المتحدة، متمنية النجاح والتوفيق لكل العاملين في هذا الصرح التعليمي.
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