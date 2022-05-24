وفداً من قيادة الأركان يطلع على الاسهامات الحوارية التي يقوم بها مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

استقبل سعادة الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني الدكتور/ عبدالله بن محمد الفوزان، وفداً من الدارسين من الدول الشقيقة والصديقة في قيادة الأركان الملتحقين ببرنامج “ماجستير العلوم العسكرية”، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 23 شوال 1443هـ، الموافق 24 مايو 2022م بمقر المركز بالرياض.

وتأتي هذه الزيارة التي ضمت قرابة 45 دارساً، للتعرف على الإسهامات الحوارية والفكرية التي تضطلع بها المملكة من خلال المركز، ومناقشة عدد من المواضيع والاطلاع على ما يقدمه المركز.

وفي بداية اللقاء رحب سعادة الأمين العام بالوفد وقدم شرحاً مفصلاً عن أعمال المركز وخططه المستقبلية في تعزيز ثقافة الحوار وقيم الوسطية والتسامح والتعايش.

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مؤكدًا على أهمية تفعيل التواصل والحوار مع الآخر لبناء جسور التفاهم مع مختلف الثقافات.

وقدم خلال اللقاء عرضاً موجزا عن أبرز البرامج والأعمال المتنوعة التي نفذها المركز بهدف تعزيز مفاهيم التعايش والوسطية والاعتدال، ونشر ثقافة الحوار ودعم وترسيخ قيم السلام.

وفي ختام الزيارة قام الوفد بجولة في معرض الحوار والاطلاع على التقنيات التي تقدم للزائر كتجربة تقنيه تفاعليه حديثه عبر اثنتي عشرة محطة يستمد في كل منها مهارات مختلفة تساعده في فهم قيم الحوار لتعزيز التسامح والتعايش.