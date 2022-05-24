محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_عبير عبدالله أقامت عمادة تطوير التعليم الجامعي بجامعة الامام عبد الرحمن بن فيصل معرض التعليم والتعلم الجامعي للسنة الثالثة بحضور معالي رئيس الجامعة أ.د. عبدالله بن محمد الربيش ووكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية د. غازي بن عبد الرحمن العتيبي، وعميد عمادة تطوير التعليم الجامعي د. محمد بن صالح الكثيري وعدد من عمداء ووكلاء الكليات ورؤساء الأقسام الأكاديمية والزوار من داخل وخارج الجامعة، وتم تكريم أعضاء هيئة التدريس الزملاء المهنيين الجدد الحاصلين على الزمالة المهنية في التعليم والتعلم الجامعي، والمشاركين “الأعضاء الجدد والدفعة السادسة من المرشدين ببرنامج التوجيه والإرشاد المهني للأستاذ الجامعي والجهات المشاركة وفريق العمل التنظيمي”، وذلك صباح اليوم الاثنين من 9-12 ظهرًا في مبنى العمادات المساندة بجامعة عبدالرحمن بن فيصل.

كانت هذه تفاصيل خبر إقامة معرض التعليم والتعلم الجامعي Tlex21 بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.