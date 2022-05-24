شكرا لقرائتكم خبر عن «استدامة» و«كاوست» يطلقان تحالف لأبحاث الوقود وتقنية المحركات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - تحسين القدرة التنافسية الاقتصادية والبيئية للوقود ومحركات الاحتراق ومواد التشحيم

أعلن برنامج استدامة الطلب على البترول، وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست)، عن إطلاق تحالف "فليت" الذي يركّز على تحسين القدرة التنافسية الاقتصادية والبيئية للوقود ومحركات الاحتراق ومواد التشحيم

في قطاع النقل، وتطوير الأبحاث في هذه المجالات لتحقيق الاستدامة التنافسية، وتلبية الاحتياجات العالمية للطاقة الناتجة عن الاحتراق.

ويسهم تحالف "فليت" الذي كان بمبادرة مركز أبحاث الاحتراق النظيف (CCRC) في كاوست، في دعم إشراك الجهات ذات العلاقة وتسهيل عملية تطوير الدراسات البحثية إلى مستويات متقدمة، حيث انضمت كيانات قيادية في المملكة العربية السعودية وخارجها لهذا التحالف البحثي مثل شركة أرامكو السعودية، وبحري، وتويوتا، وهونداي، ومجموعة باسيفيك جرين تكنولوجيز، وسابتكو وغيرها.

ويسعى برنامج استدامة الطلب على البترول وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية من خلال منصة البحث والتطوير في المملكة بالشراكة مع الجامعات والمراكز البحثية إلى تسريع تطوير التقنيات، وخفض انبعاث الغازات الضارة.

ويأتي ذلك من خلال تطوير محركات الاحتراق، والوقود منخفض الكربون، وتحسين مواد التشحيم المستخدمة في قطاع النقل، والتركيز على تقليص الانبعاثات الغازية، لضمان مواءمة جهود البحث والتطوير والابتكار حسب الأهداف الاستراتيجية المحددة، والتي تركز على المواد المشتقة من البترول، ودعم الأنشطة المتعلقة بزيادة الوعي بأهداف ومخرجات التحالف في المنصات المحلية والعالمية.