شكرا لقرائتكم خبر عن العدل تطلق خدمة مؤشّر الحركة المالية لطلبات التنفيذ عبر "ناجز" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - مكّنت وزارة العدل عموم المستفيدين من متابعة الحركة المالية لطلبات التنفيذ بشكل إلكتروني عبر بوابة ناجز للخدمات العدلية Najiz.sa، بحيث تستعرض لهم الحركة المالية عبر مؤشرات تبين مبالغ المطالبات والمبالغ المتبقية بالإضافة إلى المبالغ الجاري تحويلها في حال تم السداد من قبل المنفذ ضده.

وأوضحت الوزارة أن الخدمة الجديدة تتضمّن خياراً آخر يستهدف متابعة "سجل الحركة المالية" عبر خيار أسفل الشاشة يحتوي المزيد من التفاصيل الخاصة بالحركة المالية مثل إجمالي المبلغ المطلوب تنفيذه، وإجمالي ما تم إيداعه لحساب طالب التنفيذ والمبلغ المتبقي في طلب التنفيذ وتاريخ الإجراء وحالته.

وكان وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قد دشّن في مارس من العام الجاري 2022 "المحكمة الافتراضية للتنفيذ" التي تختصر إجراءات التنفيذ من 12 خطوة إلى خطوتين فقط، دون تدخل بشري، حيث يأتي هذا المشروع امتداداً لمشاريع الوزارة الاستراتيجية ضمن برامجها في التحول الرقمي بهدف تسهيل الخدمات على المستفيدين، وتحسين إجراءات التقاضي.