شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري طب الأسرة لـ"اليوم": موجات الغبار تؤثر على الأطفال ومرضى الربو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت استشاري طب الأسرة والمجتمع د. غادة اليوسف لـ"اليوم" ، ضرورة توخي الحذر مع موجات الغبار، خصوصا للأطفال ومرضى الربو، والحساسية المزمنة سواء كانت في العين أو الأنف أو الصدر، مع ضرورة استخدام الأدوية الوقائية لمرضى الربو عند الحاجة، والابتعاد عن مسببات الحساسية، ومراجعة الطوارئ إذا استدعى الأمر ذلك.

وشددت على عدم الخروج من المنزل لغير الضرورة مع الحرص على إغلاق النوافذ.