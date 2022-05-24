أمين الشرقية يتابع خطط تحسين المشهد الحضري مع الوكلاء والمدراء ورؤساء البلديات

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ المنطقة الشرقية

ترأس معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير اليوم الثلاثاء 23/10/1443هـ، الاجتماع الدوري المرئي لبرنامج تحسين المشهد الحضري، مع الوكلاء والمدراء، ورؤساء البلديات، والذي يأتي لمتابعة الجهود ومناقشة ومتابعة برامج وخطط تحسين المشهد الحضري، ضمن برامج أنسنة المدن، وجودة الحياة حسب الخطة التي تقوم عليها رؤية الأمانة وأهدافها؛ لإحداث الأثر الإيجابي في المدن والمحافظات بالمنطقة.

وفي بداية الاجتماع أكد معاليه على مضاعفة الجهود في هذا البرنامج، حيث اطّلع معاليه خلال الاجتماع على عرض غرفة عمليات تحسين المشهد الحضري، والذي اشتمل على برنامج الفترة القادمة من إعداد للخطة وخط الأساس، والتي تشمل المناطق ذات الأولوية بالأمانة، والتي يبلغ عددها (88) موقعاً، متضمّنةً المناطق ذات الأولوية في البلديات، كما اشتمل العرض على خطة تحسين المشهد الحضري من 1 مارس وحتى 1 يونيو 2022.

عقب ذلك استُعرِضت مستهدفات خطة تحسين المشهد الحضري، التي تحتوي على تنظيم أماكن للباعة الجائلين، وإصلاح وإضافة مقاعد الجلوس العامة بالمنتزهات، إضافة لإصلاح ألعاب الأطفال في الحدائق والمنتزهات، وملاعب رياضية في الأحياء، وتخطيط مواقف السيارات داخل الأحياء، التوعية والمشاركة المجتمعية، وتخطيط ممرات عبور المشاة، ومعالجة العناصر بالطرق المحورية، فيما تم الانتقال للمرحلة الرابعة لتضمين مجسمات ميادين نموذجية، وتحسين وتطوير ساحات المساجد.

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كما اطّلع معاليه على تقرير تطبيق بلاغاتي (940)، وتقرير المراقبين الأعلى رصداً من 1/1/2022 وحتى 23/5/2022، بالإضافة إلى تقرير بلاغات التشوه البصري للفترة 1/1/2022م وحتى 23/5/2022م، وتقرير التشوه البصري.

عقب ذلك استعرضت المناطق ذات الأولوية، وتحليل المناطق، وبطاقة التسجيل، بالإضافة إلى عرض المعالجات للربع الثاني من عام 2022م، وأعمال تركيب لوحات التسمية والترقيم والسلامة المرورية بمداخل المحافظة والشوارع، لبلدية محافظة النعيرية، وبلدية مليجة، وبلدية جوف بني هاجر.

بعدها استعرضت الإدارة العامة للتحول الرقمي والمدن الذكية ” نظام المعاملات الإلكتروني “، الذي تضمّن إجمالي المعاملات المنجزة في الأمانة منذ بداية النظام في عام 1441هـ، وإجمالي المعاملات المنجزة في الأمانة للربع الأول من 2022، وإجمالي المعاملات الإلكترونية واليدوية.

وفي ختام الاجتماع ثمّن معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، سرعة الأنطلاق والتجاوب من قبل البلديات في التحول السريع للآلية الجديدة في استعراض منجزاتهم، منوّهاً أن هذا ما جعل الأمانة تلمس التنافس العالي، والذي من شأنه خدمة القطاع بشكل كبير، وتقديم خدمة متميزة للمواطنين، وسهولة تنفيذ وإنهاء الإجراءات، وهذا ما ينعكس على مستوى رضا المستفيدين بشكل كبير في القريب العاجل – بمشيئة الله -.