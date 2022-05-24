بلدية وسط الدمام: إتلاف 600 كيلو تمور فاسدة

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محمد بن مسعود - الدمام - أتلفت بلدية وسط الدمام، أمس، ما يقارب 600 كيلو من التمور الفاسدة، في منشأة غذائية مخالفة، تقوم بتخزين كمية من التمور بطريقة غير نظامية، وتم على إثره تم مخالفة المنشأة، واتلاف كامل الكمية.
وأوضح رئيس بلدية وسط الدمام المهندس حاتم بن سعد الغامدي، أنه تم ضبط المنشأة من خلال الجولات الميدانية على المنشآت الصحية والغذائية، مشيرا الى أنه جارِ استكمال الاجراءات النظامية حيال تلك المنشأة.
وأكد أن هذا الرصد يأتي ضمن الجهود الرقابية المكثفة لضمان الالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية من قبل المنشآت التجارية وسلامة المنتجات الغذائية والصحية للاستهلاك الآدمي والحفاظ على صحة الإنسان ولكسب امتثال أكبر وتفعيل مبادرة ممتثل للمنشآت وتوسيع جانب التوعية والرقابة.
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وأبان المهندس حاتم أن المواطن شريك في كسب الامتثال من خلال الإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات يتم رصدها على المنشآت وذلك من خلال مركز البلاغات (940) .
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