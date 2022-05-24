وزارة الصناعة: 25 شركة مؤهلة للمنافسة في مجمع الحجر الجيري بحفيرة نساح بمنطقة الرياض

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ واس

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن 25 شركة مؤهلة للمنافسة، ومواعيد المنافسة على 13 موقعًا في مجمع الحجر الجيري بحفيرة نساح بمنطقة الرياض.

وبينت الوزارة أن مواعيد بدء المنافسة في مجمع الحجر الجيري بحفيرة نساح بمنطقة الرياض لكل من المواقع الـ13 حسب التواريخ التالية خلال شهر يونيو من عام 2022م: موقع رقم (1) في 6 يونيو، وموقع رقم (8) 7 يونيو، وموقع رقم (3) 8 يونيو، وموقع رقم (11) 9 يونيو، وموقع رقم (6) 12 يونيو وموقع رقم (4) 13 يونيو، وموقع رقم (7) في 14 يونيو، وموقع رقم (2) 15 يونيو، وموقع رقم (12) 16 يونيو، وموقع رقم (10) 19 يونيو، وموقع رقم (5) 20 يونيو، وموقع رقم (9) 21 يونيو، وأخيرًا موقع رقم (13) في 22 يونيو.

ودعت الوزارة جميع الشركات المؤهلة لحضور ورشة العمل الافتراضية التي تهدف إلى توعية المؤهلين وشرح الالتزامات، وآلية المنافسة الإلكترونية، وذلك في 30 مايو 2022م، كما ستعمل الوزارة على برنامج زيارة حقلية لمدة 5 أيام للشركات المؤهلة؛ للوقوف على المواقع المتاحة للمنافسة ابتداءً من 31 مايو إلى 4 يونيو 2022م، وللاطلاع على المنافسة الدخول الرابط:

https://mining.mim.gov.sa/pages/public/MiningLicensingRoundNesah.xhtml