اخبار الخليج – معهد المعلم يحصل على اعتمادية EC-Council  لتدريب برامج الأمن السيبراني

محمد بن مسعود - الدمام - نظراً لتوجه العالم بأكمله إلى التكنولوجيا والأنترنت وبعد ملاحظة ازدياد عدد الأختراقات والتطفل على سرية معلومات الشركات والأفراد، وقع معهد المعلم اتفاقية تعاون لتدريب الأمن السيبراني مع المجلس الدولي لمستشاري التجارة الإلكترونية Ec- council، وذلك انطلاقاً من ازدياد الحاجة لوجود خبراء لحماية بيانات الشركات و المنظمات وحفظ سرية معلوماتها من الأختراق و الهجمات الإلكترونية من الهاكر، ويأتي ذلك تماشيا مع خطة معهد المعلم لتوفير كافة الشهادات الاحترافية والمعتمدة المطلوبة في سوق العمل، و لتدريب وتأهيل الكوادر وجعل البحرينيين الخيار الأول في التوظيف في التخصصات النادرة والجديدة محلياً ودولياً.
و صممت شهادة الأمن السيبراني لتدعم العاملين في حماية أنظمة المعلومات وتزودهم بالمهارات و الكفاءات المطلوبة ليصبحوا قادرين على معرفة نقاط الضعف في الأنظمة المعلوماتية والثغرات الأمنية و إصلاحها وكشف التسلسل و حماية أمن الشبكات باستخدام ذات الممارسات التي يمارسها الهاكر ولكن بضوابط قانونية وشرعية، بعد أن أصبحت الحاجة ملحة لتوفير بيئة آمنة عالمياً ويعتبر هذا التخصص ضرورة حتمية لمختلف المؤسسات في القطاعين العام والخاص و لاسيما الأفراد في استخدامهم اليومي لتكنولوجيا المعلومات و الأنترنت.
وتعتبر دورات الأمن السيبراني فرصة ذهبية للباحثين عن عمل و الراغبين في التطور الوظيفي في مجال التكنولوجيا وأمن المعلومات لكون التخصص جديد على الساحة والطلب في السنوات المقبلة سوف يزداد باستمرار على المتخصصين المحترفين في المجال ، صرح بذلك الأستاذ عقيل العالي مدير عام المعهد .
وأفاد العالي بأن المجلس الدولي لمستشاري التجارة الإلكترونية EC-council منظمة أمريكية رائدة وتعتبر أكبر هيئة لإصدار الشهادات الفنية للأمن السيبراني في العالم منذ سنة 2001 في مجال التعليم و التدريب وفي مختلف مهارات الأمن الإلكتروني في أكثر من 145 دولة على مستوى العالم وهو معهد متخصص في تصميم وتطوير برامج أمن المعلومات و يمتلك أكثر من 40 برنامج في هذا الشأن، و أن جميع الشهادات الصادرة عن المجلس حصلت على موافقات من وكالات حكومية مختلفة ما في ذلك الحكومة الفيدرالية الأمريكية ، ووكالة الأمن القومي للحكومة الأمريكية (NSA) ولجنة أنظمة الأمن القومي (CNSS) ، وحاصل على ترخيص واعتماد المعهد الوطني الأمريكي للمعايير (ANSI).
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