اخبار الخليج – الموجة الغبارية تتراجع نسبيًا.. والرؤية الأفقية تتحسن تدريجيًا

محمد بن مسعود - الدمام - بدأت الموجّة الغبارية التي تمرّ بها المملكة بالتراجع نسبيًا مقارنةً بالساعات الأولى من فجر اليوم، حيث تدّنت الرؤية الأفقية لأقل من 1000 متر.

وقالت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الكتلة الغبارية تحرّكت الى الجنوب وأن المملكة تشهد بداية تحسن الرؤية الأفقية مع استمرار تواجد العوالق الغبارية.

ودخلت الموجة إلى أجواء المملكة مساء أمس الاثنين، مع رياح شمالية غربية تصل إلى 27 عقدة.

وأفادت الأرصاد الجوية بأن الجو يوم غدٍ الأربعاء سيكون مغبرًا تدريجيًا ويكون حارًا مع تصاعد الأتربة في بعض المناطق خلال النهار.

فيما سيتحسّن الطقس إلى معتدل بوجه عام وحار خلال النهار بدءًا من بعد غدً الخميس.

دخلت الموجة الغبارية أجواء مملكة البحرين قبل قليل، وتسبّبت في تدنّي الرؤية وتطاير الغبار، ومن المزمع أن تستمر حتى يوم غدٍ الثلاثاء.

وكانت الإدارة العامة للمرور قد أهابت بجميع السواق أخذ الحيطة والحذر أثناء السياقة، نظرا لموجة الغبار والأتربة المتوقعة من حيث الالتزام بالمسار الصحيح والسرعة المحددة وترك مسافة الأمان والتجاوز الصحيح وعدم الانشغال بغير الطريق، مع تمنياتنا بالسلامة للجميع.

كما أهابت قيادة خفر السواحل بمرتادي البحر أخذ الحيطة والحذر نظراً لموجة الغبار المصحوبة برياح شديدة السرعة في بعض الأحيان.