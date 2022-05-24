أبرزها الدواجن.. “حماية المستهلك” تكشف عن ارتفاع أسعار 89 سلعة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق- فريق التحرير:

رصدت جمعية حماية المستهلك، أسعار 89 سلعة غذائية في شهر أبريل 2021، وقارنتها مع أسعار شهر أبريل 2022

وكشفت الجمعية، عن ارتفاع أسعار 80 سلعة غذائية، من أصل 89، أي ما يعادل (89.8%) من السلع ارتفعت أسعارها مقارنة بالعام الماضي لنفس الفترة، وفقًا لتقرير متوسط أسعار السلع الصادر عن هيئة الإحصاء.

وأوضحت الجمعية أن سلعة واحدة حافظت على نفس السعر مقارنة بالعام الماضي لنفس الفترة، فيما انخفض سعر 8 سلع من أصل 89، وبلغ متوسط نسبة الارتفاع الكلي في الأسعار لكافة السلع، 10.8% مقارنة بالعام الماضي.

كما نشرت الجمعية المجموعات الغذائية ونسبة الارتفاع ما بين الفترتين لكل مجموعة.

وأكدت الجمعية، أنه حدثت ارتفاعات في “الخبز، الحبوب، اللحوم، الدواجن، السمك، طعام البحر، الحليب ومنتجاته، الزيوت والدهون، الفواكه، المكسرات، الخضار، السكر”.