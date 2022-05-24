محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ واس نفذت صحة الشرقية فعاليات وأنشطة توعوية بمناسبة اليوم العالمي للربو الذي أُقيم تحت شعار “شد الثغرات في رعاية الربو ” استفاد منها 15,000 شخصاً. وأوضحت صحة الشرقية أن هذه الفعاليات ‏تهدف إلى التوعية بمرض الربو وأعراضه ومهيجاته وطرق الوقاية منه وكيفية استخدام أدوية الربو بجميع أنواعها الإسعافية والوقائية. وتضمنت الفعاليات أركاناً توعوية وتعريفية عن مرض الربو منها ركن للاستشارات الطبية شارك فيه عدد من الاستشاريين للإجابة على أسئلة واستفسارات الزوار, وركن خاص للتوعية بأضرار التدخين وعلاقته بالربو, وركن توعوي عن الأدوية المستخدمة لعلاج الربو, وآخر عن الأجهزة المستخدمة وكيفية استخدامها, وركن تعريفي عن ‏كيفية التعامل مع الطالب المصاب بالربو في المدرسة.

كانت هذه تفاصيل خبر ‏15,000 مستفيد من الفعاليات التوعوية لليوم العالمي للربو بالمنطقة الشرقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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