شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب المملكة يستعدّون لأداء الدراسة الدولية لتقييم الطلبة PISA والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يستعد عدد من طلاب وطالبات المملكة يوم الأحد القادم لأداء الدراسة الدولية PISA 2022، بمشاركة 600 ألف طالبٍ وطالبة على مستوى العالم، ممن بلغت أعمارهم 15 عامًا، موزعين على 79 دولة من الدول الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OCED.

ويؤدي طلبة المملكة دراسة PISA لهذا العام في مشاركة تُعد الثانية من نوعها، وذلك بعد انعقاده لأول مرة في المملكة عام 2018؛ حيث سيجري تنفيذها إلكترونياً في مدارس التعليم العام، في الفترة من 29 إلى30 مايو، مستهدفةً المهارات الحسابية واللغوية.

ويتضمن البرنامج الدولي لتقييم الطلبة PISA مجموعة من الدراسات التي يجري تطبيقها كل ثلاثة أعوامٍ على عينة عشوائية من الطلبة في المرحلة العمرية المستهدفة؛ بهدف قياس قدراتهم على توظيف المعلومات التي اكتسبوها في مقررات القراءة والعلوم والرياضيات، لحل ما قد يعترضهم من مشكلات حياتية.

ويأتي تطبيق الدراسة الدولية PISA بالمملكة في إطار جهود وزارة التعليم لتحسين وتجويد مخرجات العملية التعليمية، إذ تسهم نتائج الطلاب والطالبات المتحصلة من تلك الدراسة في تقديم مؤشراتٍ ذات أبعاد إستراتيجية لأداء المنظومة التعليمية في المملكة