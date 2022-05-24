محمد بن مسعود - الدمام - شهدت أسعار النفط تراجعا اليوم الثلاثاء بأكثر من 1% رغم جهود الصين للتخفيف تأثير قيود الإغلاق المرتبطة بالوباء على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو بنسبة 1.15% أو بقيمة 1.31 دولار إلى 112.11 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:01 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.
كما انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم يوليو بنسبة 1.20% أو بقيمة 1.32 دولار عند 108.97 دولار للبرميل.
أخبار قد تهمك
وأطلقت الصين مجموعة واسعة من الإجراءات لدعم الشركات وتحفيز الطلب، سعيًا لتعويض الضرر الناجم عن عمليات الإغلاق المرتبطة بفيروس “كوفيد-19”.
ومن ناحية أخرى، أشارت ألمانيا إلى أنه من المرجح أن يوافق الاتحاد الأوروبي على حظر واردات النفط الروسية في غضون أيام.
كانت هذه تفاصيل خبر أسعار النفط تتراجع بأكثر من 1% لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.