اخبار الخليج – جاستن بيبر يحي حفلا تاريخيا بالبحرين في شهر اكتوبر

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن مسرح الدانة، قبل قليل اليوم الثلاثاء 24 مايو 2022 عبر صفحتة الرسمية على «الانستغرام»، عن عرض تذاكر حفل الفنان الشاب العالمي جاستن بيبر للبيع أمام الجمهور.

وسيحل الفنان بيبر ضيفا على مسرح الدانة يوم الأربعاء 5 أكتوبر المقبل في حفلة من المتوقع ان تشهد حضورا جماهيريا كبيرا خصوصا من فئة الشباب.

وجاستن درو بيبر المعروف بالاسم الفني جاستن بيبر ‏، هو مغني آر أند بي وبوب، وكاتب أغاني وممثل كندي، بدأ الغناء في عام 2007. اكتشفه مدير المواهب سكوتر براون، والذي أصبح مدير أعماله مستقبلًًا وهو في الـثالثة عشر من عمره عن طريق موقع يوتيوب عام 2008.