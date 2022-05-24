ارتفاع طفيف في أسعار الذهب اليوم بالمملكة

محمد بن مسعود - الدمام - سجلت أسعار الذهب اليوم في المملكة، ارتفاعا طفيفا، عن أسعار أمس الاثنين، حين بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 223.77 ريال، أي ما يعادل 59.66 دولار، وبلغ سعر الجرام عيار 22 نحو 205.1 ريال/ 54.67 دولار.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 ، الأوسع انتشارا في المملكة إلى 195.8 ريال/ 52.2 دولار، أما سعر جرام الذهب عيار 18 فبلغ 167.83 ريال/ 44.74 دولار.

وبلغ سعر الأوقية، خلال التعاملات الصباحية اليوم، نحو 6959 ريالا/ 1855 دولارا للبيع، أما سعر الشراء فبلغ 6960 ريالا/ 1856 دولارا.

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وعن سعر الجنيه الذهب اليوم 8 جرامات من عيار 21، فسجل نحو 1566 ريالا/ 417.6 دولار.

وعالميا، فتحت ارتفعت أسعار الذهب اليوم بشكل طفيف في بداية جلسة التداول، في ظل تراجع طفيف لمؤشر الدولار، والمخاوف من دخول الاقتصاد الأمريكي حالة ركود بسبب نسب التضخم المرتفعة، والزيادات على أسعار الفائدة.

وبحسب محللون، فيبدو أن الأسواق قلقة بشأن مدى تجاوب التضخم والنمو بسرعة كافية مع ارتفاع أسعار الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي.

وأنهى الذهب تعاملات الأسبوع الماضي عند مستوى 1846 دولارا للأوقية، حيث حقق مكاسب أسبوعية بنسبة 1.46% لأول مرة بعد 5 أسابيع متتالية من الخسائر.