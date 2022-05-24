اخبار دوليه – منظمة الصحة: تفشي جدري القرود خارج أفريقيا لا يستدعي إطلاق حملات تطعيم جماعية

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن ريتشارد بيبودي، قائد فريق مسببات الأمراض عالية التهديد في منظمة الصحة العالمية بأوروبا أن المنظمة لا تعتقد أن تفشي مرض جدري القرود خارج قارة أفريقيا يستدعي إطلاق حملات تطعيم جماعية.

و بحسب رويترز، أكد بيبودي أن الإجراءات الأساسية للسيطرة على تفشي المرض تتمثل في تتبع الاتصال وعزله، و أنه لا ينتشر بسهولة شديدة ولم يتسبب حتى الان في ظهور مرض خطير، مضيفا أن اللقاحات المستخدمة لمكافحة جدري القرود قد تحمل بعض الآثار الجانبية الخطيرة.

يأتي ذلك بعد أن أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أنها في طور إطلاق جرعات من لقاح (جينيوس) لاستخدامها مع حالات لمرض جدري القرود.