محمد بن مسعود - الدمام - أعلن ريتشارد بيبودي، قائد فريق مسببات الأمراض عالية التهديد في منظمة الصحة العالمية بأوروبا أن المنظمة لا تعتقد أن تفشي مرض جدري القرود خارج قارة أفريقيا يستدعي إطلاق حملات تطعيم جماعية.
و بحسب رويترز، أكد بيبودي أن الإجراءات الأساسية للسيطرة على تفشي المرض تتمثل في تتبع الاتصال وعزله، و أنه لا ينتشر بسهولة شديدة ولم يتسبب حتى الان في ظهور مرض خطير، مضيفا أن اللقاحات المستخدمة لمكافحة جدري القرود قد تحمل بعض الآثار الجانبية الخطيرة.
يأتي ذلك بعد أن أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أنها في طور إطلاق جرعات من لقاح (جينيوس) لاستخدامها مع حالات لمرض جدري القرود.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار دوليه – منظمة الصحة: تفشي جدري القرود خارج أفريقيا لا يستدعي إطلاق حملات تطعيم جماعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.