بنهاية دوام اليوم.. إجازة نهاية الأسبوع المطولة ما قبل الأخيرة للطلاب

محمد بن مسعود - الدمام - بنهاية دوام اليوم الثلاثاء الموافق 23 شوال، يدخل الطلاب والطالبات في الإجازة المطولة قبل الأخيرة من الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي 1443 هـ.
ووفقاً لـ”التقويم الدراسي”، فإن الطلاب سيدخلون في إجازة مطولة بدءاً من غدٍ الأربعاء الموافق 24 شوال ، بسبب تتبع إجازة نهاية الأسبوع والإجازة المطولة لشهر شوال.
وللفصل الثالث من العام الدراسي الحالي إجازة مطولة أخرى من المقرر أن تبدأ في تاريخ 16 ذو القعدة الموافق 15/06/2022 لتكون آخر إجازة نهاية أسبوع مطولة، تليها إجازة نهاية العام.
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