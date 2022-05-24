المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الشاطئية يتغلب على نظيره اللبناني في ختام مشاركته في بطولة غرب آسيا

محمد بن مسعود - الدمام - جــازان – فضه عطيف

تغلب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الشاطئية على نظيره المنتخب اللبناني بنتيجة 3-5، في آخر أيام البطولة الذي استضافتها منطقة جازان في المدة من 18 إلى 23 مايو الحالي.

وبذلك يُنهي المنتخب مشاركته في بطولة اتحاد غرب آسيا، بعد أن فاز على لبنان والكويت وخسر من فلسطين والبحرين في دوري المجموعات.