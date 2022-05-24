إنطلاق أعمال ملتقى” مصادر الطاقة المتجددة ” بالكلية التقنية للبنات بتبوك

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق- تبوك إنطلقت اليوم عبر الدائرة الإليكترونية ” التيمز ” فعاليات ملتقى ” مصادر الطاقة المتجددة ” الذي يقام تحت رعاية مدير عام الارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك المهندس علي بن مرزوق البلوي وتنظمه الكلية التقنية للبنات بالمنطقة . وأنطقلت أعمال الملتقى بالعديد من أوراق العمل التي تناولت مفهوم الطاقة المتجددة ومصادرها الخاصة من الرياح والشمس والهيدروجين والمشاكل التي تعيق عمل الطاقة البديلة حيث أكد المهندس ” البلوي ” في كلمة له بهذه المناسبة حرص التدريب التقني على تجويد العملية التدريبية وتقديم أفضل الممارسات الإبداعية للنهوض بمنظومة التدريب والتأهيل وفق ماتتطلع إليه قيادتنا الرشيدة – أيدها الله – بدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ وتوجيهات سمو أمير منطقة تبوك السديدة في جميع المجالات التي تُحقق المنافع لكل أبناء هذه المنطقة المعطاءه.

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