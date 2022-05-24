اخبار الخليج – الأرصاد: الطقس مغبر ويكون كثيف أحيانا تقل كثافته تدريجيا خلال النهار

محمد بن مسعود - الدمام - أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس المتوقع اليوم، الثلاثاء، في مملكة البحرين سيكون مغبرًا.
الرياح: شمالية غربية من 15 إلى 20 عقدة، و تصل من 22 إلى 27 عقدة أحيانًا، و تحذر الأرصاد من رياح قوية السرعة.
ارتفاع الموج: من قدم إلى 3 أقدام قرب السواحل، ومن 3 إلى 6 أقدام في عرض البحر.
درجة الحرارة: العظمى 36 درجة مئوية والصغرى 28 درجة مئوية.
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